Okumak için engel tanımadı

Okumak için engel tanımadı

Ağır kas erimesi olarak da bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı geçiren Furkan Murat Aktaş'ın okuma azmi örnek oldu. Furkan, Ege Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun olmaya hazırlanıyor.



Salgın nedeniyle derslerini çevrim içi sürdüren 22 yaşındaki Furkan, boş zamanlarında çeviri yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor. "DMD hastaları umutlarını kaybetmesin" diyen Furkan, sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiğini ama asla moralini bozmadığını söyledi.