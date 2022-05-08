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08 Mayıs 2022 Pazar 14:16:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 14:16:00

Okuma köşesinde çevre bilinci dersi

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Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Şehit Şerife Bacı Anaokulu ve Osman Salih İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri atıklarla anaokuluna okuma köşesi kazandırdı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Şehit Şerife Bacı Anaokulu ve Osman Salih İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri atıklarla anaokuluna okuma köşesi kazandırdı. Öğretmenlerin, sahilde deniz kabukları, ağaç parçaları gibi malzemeler topladığını, öğrencilerin geri dönüşüm konusunda bilinçlendirildiğini anlatan yetkililer, "Çevre kirliliğinin başladığı bu dönemde çocuklarımıza, her maddenin geriye dönebileceğini kavratmak amacıyla bir kütüphane oluşturduk" dedi.

Etiketler : Okuma köşesi Sakarya Şehit Şerife Bacı Anaokulu
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