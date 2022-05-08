Okuma köşesinde çevre bilinci dersi

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Şehit Şerife Bacı Anaokulu ve Osman Salih İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri atıklarla anaokuluna okuma köşesi kazandırdı. Öğretmenlerin, sahilde deniz kabukları, ağaç parçaları gibi malzemeler topladığını, öğrencilerin geri dönüşüm konusunda bilinçlendirildiğini anlatan yetkililer, "Çevre kirliliğinin başladığı bu dönemde çocuklarımıza, her maddenin geriye dönebileceğini kavratmak amacıyla bir kütüphane oluşturduk" dedi.

