Okuma azmi

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17 Eylül 2021 Cuma 19:30:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 19:30:00

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Sağ ayağını ve ellerini tam olarak kullanamayan 10 yaşındaki Akın, üç tekerlekli plastik bisikletle okula gidip geliyor. Parası olmadığı için oğluna akülü araba alamayan anne Vasfiye Aydar, ‘Oğlumun kilosu artıyor, seneye nasıl okula götüreceğim bilmiyorum' diyor.

GEÇEN YIL TAKDİR BELGESİ ALDI

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde annesi ve 2 kardeşiyle yaşayan, 'Escobar sendromlu' Akın Aydar (10), sağ ayağını ve ellerini tam olarak kullanamıyor. İhtiyaçlarını tek başına karşılayamayan ve elleri yarı açık olan Aydar, her şeye rağmen okula gitmekten vazgeçmiyor. Huzurevleri İlkokulu öğrencisi Akın, geçen yıl takdir belgesi alarak 3'üncü sınıfa geçti.

Oğlunun engelli maaşından başka gelirinin olmadığını söyleyen 31 yaşındaki anne Vasfiye Aydar, "Akülü arabamız olsa her şey daha kolay olur ama imkanım yok" dedi.

HER GÜN BİR KM YOL KAT EDİYOR

Okuyup doktor olmak isteyen Akın, yüz yüze eğitimin başlamasıyla tekrar okuluna kavuştu. Akın, asansörü olmayan apartmanlarında her gün annesinin sırtında 3 kat indikten sonra kullanabildiği sol ayağıyla 3 tekerlekli plastik bisikleti ile 1 kilometre uzaklıktaki okuluna gidip geliyor. Anne Vasfiye Aydar, "Kiminin koltuğu, kiminin tekerleği kırılıyor. Ayda bir bisiklet almak zorundayım" dedi.

Etiketler : akülü araba engelli yaşam haberleri
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