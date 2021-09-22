Okuluna kavuştu

Babasından yarı uyumlu ilik nakliyle hayata tutunan ama halen kronik ilik savaşı veren Öykü Arin açık havada ders yapmanın mutluluğunu yaşadı.



ÖNCE ANNEDEN NAKİL YAPILDI

İzmir'de yaklaşık 3 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan 2019'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı.

MÜCADELESİ HALA DEVAM EDİYOR

Nakil olumsuz sonuçlanınca aynı yıl 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Yarı uyumlu nakil nedeniyle kronik ilik savaşı veren Öykü Arin şimdilerde ilkokul heyecanı yaşıyor. Oryantasyon eğitiminde arkadaşlarıyla bir araya gelen Öykü Arin, okul ortamına hemen uyum sağladı. Tedavisi sürdüğü için genellikle çevrim içi eğitim görecek olan Öykü Arin okulunda büyük mutluluk yaşadı.

Öykü Arin'in okul üniformasıyla fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan annesi Eylem Şen Yazıcı, "Gözyaşları içinde izledim heyecanını, öğretmenlerine koşarak gidişini" dedi.