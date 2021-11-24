Okulun ardından sahaya koşan öğretmenler

Genç yaşlarda merak salıp daha sonra profesyonel olarak futbol oynamaya başlayan Elif ve Merve öğretmen, Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Tekirdağspor'da top koşturuyor. Elif Bölen "Kadınlar ligi biraz geri planda ama biz azimliyiz" derken Merve Tekkalmaz da, "Bazen futbol okul temposu yoruyor ama bir tutku olduğu için yorgunluk hissetmiyorum. Sahaya geldiğimde bütün yorgunluğumu atmış gibi hissediyorum" dedi.

