Okulu sıfır maliyetle yenilediler

Metal işleri atölyesinde hazırlanan zımpara makinesini bahçeye kuran öğretmenler, 670 öğrencisi bulunan okulun yıpranan sıra ve masalarını yenileyerek, vernikledi.



Okul müdürü Necdet Özer öğretmenler ve 2 personel ile metal işleri atölyesinde zımpara makinesinin yapıldığını belirterek, "Zımpara makinesiyle eskimiş, kullanılmaz hale gelen okul sıraları sökülmeden, makineyle zımpara işlemi yapılıyor ardından vernikliyorlar. Eski sıraların çalışma sonrası yeni sıra olarak dönüşümü sağlanıyor. Seyyar olarak yapılan zımpara makinesiyle ilimizdeki okulların sıraları yenilerek öğrencilere hazır hale getirilecek" diye konuştu.