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02 Haziran 2021 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:02 Haziran 2021 Çarşamba 16:00:00

Okulu sıfır maliyetle yenilediler

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Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, okuldaki atıl malzemelerden zımpara makinesi yaptı.

Metal işleri atölyesinde hazırlanan zımpara makinesini bahçeye kuran öğretmenler, 670 öğrencisi bulunan okulun yıpranan sıra ve masalarını yenileyerek, vernikledi.

Okul müdürü Necdet Özer öğretmenler ve 2 personel ile metal işleri atölyesinde zımpara makinesinin yapıldığını belirterek, "Zımpara makinesiyle eskimiş, kullanılmaz hale gelen okul sıraları sökülmeden, makineyle zımpara işlemi yapılıyor ardından vernikliyorlar. Eski sıraların çalışma sonrası yeni sıra olarak dönüşümü sağlanıyor. Seyyar olarak yapılan zımpara makinesiyle ilimizdeki okulların sıraları yenilerek öğrencilere hazır hale getirilecek" diye konuştu.

Etiketler : ığdır okul necdet özer
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