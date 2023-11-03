Okulsuz kız kalmasın

Muş'un Hasköy ilçesinde "Cumhuriyet'in 100. yılında devamsız kız öğrenci kalmasın" mottosuyla çalışma başlatan öğretmenler, eylül ayından bu yana 24 kız çocuğunun yeniden okula kazandırılmasını sağladı.



Kadir Rezan Has Kız Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Muhterem Özden "Hedefimiz, bütün devamsız öğrencileri okula kazandırmak. Gönüllü ekibimiz okul çıkışında ya da boş zamanlarında kız çocukları için dağ bayır demeden yola çıkıyorlar" dedi.