Okulları renklendiren öğretmen

Elazığ'da 23 yıllık görsel sanatlar öğretmeni Yeliz Tuğal, gönüllü olarak gittiği okulların duvar, sınıf, merdiven ve depolarına eğitici resimler yapıyor. Dezavantajlı bölgelerdeki okulları renklendirdiğini söyleyen Yeliz Öğretmen, "Oradaki çocukların eğitime daha çok yönelmelerini sağlamak için okulu daha cazip hale getirmek için uğraşıyorum. Sınıflarını daha çok sevsinler istiyorum. Resimlerle kitabın iyi bir dost olduğunu anlatmaya çalışıyorum" dedi.



Tuğal, çocuklarla beraber çalıştığı için çok güzel etkinliklerin ortaya çıktığını dile getirerek, okullarda daha çok atıl durumdaki yerleri öne çıkarmaya çalıştığını kaydetti.

"Elimdeki boya ve fırçayla çocuklara mutluluk taşıyorum. Çocuklar mutlu olunca geleceğimiz de mutlu olacak. Boyalar ve fırçalar benim hayatımın bir parçası oldu." diyen Tuğal, okulları ilgi çekici hale getirdiğini dile getirdi.

Çocukların gözlerinin içindeki gülümsemeyi gördüğünde kendini iyi hissettiğini belirten Tuğal, sanatla yaşayan insanın her zaman mutlu ve huzurlu olduğunu sözlerine ekledi.