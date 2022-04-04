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04 Nisan 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:04 Nisan 2022 Pazartesi 18:00:00

Okuldan iyiliğe yolculuk

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İmran Öğretmen ve öğrencileri, iki yıl önce kendi imkanlarıyla her hafta bir yardıma muhtaç yaşlı ve engellinin evini temizleyip, market ihtiyaçlarını karşılamaya karar verdi. 5 kişiyle başlayan iyilik yolculuğuna önce tüm okul, ardından da yüzlerce gönüllü vatandaş katıldı.

ÇINARLARIMIZ YALNIZ DEĞİL

Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi felsefe öğretmeni İmran Ayhan, iki yıl önce Felsefe Kulübü'ndeki 5 öğrencisiyle "Gölgesinde dinlendiğimiz çınarlarımız, yalnız değilsiniz, biz de varız" projesini hayata geçirdi. Tespit ettikleri yardıma muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine giden Ayhan ve öğrencileri, bu kişilerin temizlik, kişisel bakım ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Kovid-19 salgını nedeniyle ilk yıl ilerlemeyen proje, ikinci yılında çığ gibi büyüdü.

YARDIM İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Önce tüm okul, ardından da üniversite öğrencileri projeye dahil oldu. İlk başta İmran öğretmen ve öğrencilerin harçlıklarıyla aldıkları temizlik maddelerini ise hayırseverler karşılamaya başladı. İmran Öğretmen, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden de destek geldi. İlk başta 5 kişiyle başlattığımız projede, şu anda çok yüksek katılımla her hafta bir yaşlımızı veya engellimizi evinde ziyaret ediyoruz. Projeye dahil olmayan birçok öğrencimiz de 'Ben de geleyim' diye sıraya girdi" dedi.

Orhaniye Mahallesi'nde zihinsel engelli oğluyla yaşayan 89 yaşındaki Feriştah Sarı öğrencilerin evinde temizlik yaptığını, camları ve yerleri sildiğini, kirlileri toplayıp eşyaları temizlediğini anlatarak, hayır duası etti.

Etiketler : okul iyilik muğla imran ayhan
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