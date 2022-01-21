Okula ‘özel' kar servisi

Antalya'da kar yağmamasına üzülen, zihinsel engelli ve otizmli öğrencilere okul müdürü sürpriz yaptı. Alanya Belediye ekiplerinin dağlardan topladığı 3 kamyon dolusu kar okul bahçesine döküldü. Özel çocuklar büyük mutluluk yaşadı.



EN BÜYÜK HAYALLERİ BUYDU

Yurt genelinde çetin kış şartları hüküm sürerken Antalya'da kar yağmamasına üzülen, zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler hayatlarının sürpriziyle karşılaştı. Özel çocukların kar görmeyi çok arzu ettiklerini ama Antalya'da hava sıcaklığının düşmediğini, kar yağışı beklemediklerini söyleyen Alanya Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Serkan Aktaş, 'İş başa düştü, kendimiz karı okulumuza getirdik' dedi.

MUTLULUK ÇIĞLIKLARI ATTILAR

Alanya Belediyesi ile iletişime geçip düşüncesini söyleyen Aktaş'ın talebi kısa sürede karşılık buldu. Dün sabah Alanya Belediyesi ekiplerince toplanan 3 kamyon kar okul bahçesine taşınarak, meydana döküldü. Burada kar topu oynayıp, kardan adam yapan özel çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi. Mutluluk çığlıkları atan öğrencilere zaman zaman öğretmenler ve aileleri de eşlik etti.

Alanya Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Serkan Aktaş, "Karne gününden önce eğlenmesi için böyle bir etkinlik düzenledik. Özel çocuklarımızın hayatına dokunmak bizim için çok önemli" dedi.

Ocak ayında Antalyalılar denizde

Yurdun bir çok bölgesinde çetin kış şartları hüküm sürerken Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girdi. Havanın 9, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Antalya'da Konyaaltı ve Lara sahilleri renkli görüntülere sahne oldu.