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25 Haziran 2022 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:25 Haziran 2022 Cumartesi 16:30:00

Okul yolunda anne şefkati

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki tek kadın servis şoförü Huri Şahin (38), 'Sen kadınsın, kadından şoför mü olur?' diyenlere aldırmayarak, erkeklerin egemen olduğu meslekte direksiyon sallamaya başladı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki tek kadın servis şoförü Huri Şahin (38), 'Sen kadınsın, kadından şoför mü olur?' diyenlere aldırmayarak, erkeklerin egemen olduğu meslekte direksiyon sallamaya başladı. Özellikle velilerden büyük destek gördüğünü söyleyen Şahin, "Ben de bir anneyim ve aracıma binen bütün çocuklara anne şefkati ile yaklaşmaya gayret ediyorum" dedi.

Etiketler : afyon bolvadin huri şahin şoför
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