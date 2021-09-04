Okul bahçesinde sebeze ve meyve yetiştirdiler... Domatesler kırtasiye oldu!
Okula ait arazide domates, yeşil fasulye, salatalık, kabak, ayçiçeği ve biber yetiştiren öğretmenler, ürünleri köylülere satıp hem okulun ihtiyaçlarını gideriyor hem de öğrencilerin kırtasiye masrafını karşılıyor.
Ağrı il merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Çukuralan Köyü İlköğretim Okulunda görev yapan öğretmen Ceyhun Güneş, öğretmen arkadaşlarının da yardımıyla ilkbaharda okul bahçesindeki bir dönümlük alanda meyve ve sebze tohumları ekerek bostan oluşturdu. Güneş, öğrencileriyle okulun kapalı olduğu yaz tatili boyunca bostanı sulayıp bakımını yaptı.
HEM BİRLİKTE HASAT YAPTILAR
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmen ve öğrencilerle bostanda hasat yapan Güneş, ürettikleri domates, fasulye, salatalık, kabak, ayçiçeği ve biberleri köylülere sattıklarını belirtti. Güneş, elde edilen gelirle okulun kırılan cam ve bozulan kapılarını onardıklarını belirterek, "Maddi durumu yetersiz öğrencilerin kırtasiye malzemelerini de karşılıyoruz" dedi.
BARAJDA GELEN SUYLA SORUN ÇÖZÜLDÜ
Öğretmen Güneş, komşu köyde büyüdüğünü ve ailesinin de yıllarca bostanda çeşitli ürünler yetiştirdiğini anlattı. Önceden boş olan bahçede bostan oluşturmaya karar verdiklerini dile getiren Güneş, "Burada su sorunu vardı, Yazıcı Barajı'ndan gelen suyla bu sorunu çözdük" diye konuştu.
- İstanbul için saat verildi
- Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 05 Eylül
- Okul bahçesinde sebeze ve meyve yetiştirdiler... Domatesler kırtasiye oldu!
- İstanbul'da vahşet! Veterinerden kanlar içinde sokağa bırakılan köpek öldü
- Festival için gelenler köyde misafir ediliyor
- Kanserojene karşı renkli pamuk