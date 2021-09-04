Okul bahçesinde sebeze ve meyve yetiştirdiler... Domatesler kırtasiye oldu!

Okul bahçesinde sebeze ve meyve yetiştirdiler... Domatesler kırtasiye oldu!

Ağrı il merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Çukuralan Köyü İlköğretim Okulunda görev yapan öğretmen Ceyhun Güneş, öğretmen arkadaşlarının da yardımıyla ilkbaharda okul bahçesindeki bir dönümlük alanda meyve ve sebze tohumları ekerek bostan oluşturdu. Güneş, öğrencileriyle okulun kapalı olduğu yaz tatili boyunca bostanı sulayıp bakımını yaptı.



HEM BİRLİKTE HASAT YAPTILAR

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmen ve öğrencilerle bostanda hasat yapan Güneş, ürettikleri domates, fasulye, salatalık, kabak, ayçiçeği ve biberleri köylülere sattıklarını belirtti. Güneş, elde edilen gelirle okulun kırılan cam ve bozulan kapılarını onardıklarını belirterek, "Maddi durumu yetersiz öğrencilerin kırtasiye malzemelerini de karşılıyoruz" dedi.

BARAJDA GELEN SUYLA SORUN ÇÖZÜLDÜ



Öğretmen Güneş, komşu köyde büyüdüğünü ve ailesinin de yıllarca bostanda çeşitli ürünler yetiştirdiğini anlattı. Önceden boş olan bahçede bostan oluşturmaya karar verdiklerini dile getiren Güneş, "Burada su sorunu vardı, Yazıcı Barajı'ndan gelen suyla bu sorunu çözdük" diye konuştu.

