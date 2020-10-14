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14 Ekim 2020 Çarşamba 23:27:00 - Güncelleme:14 Ekim 2020 Çarşamba 23:27:00

Oktay: İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk siyasetinde yeri yoktur

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile CHP Manisa Milletvekili Özel'in açıklamalarına ilişkin, "İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sözlerine ilişkin yaptığı basın açıklamasında, cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini ifa etmekten şeref duyduğunu vurguladı.

Oktay, "Görevim ve şahsımla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itibarsızlaştırma amacı taşıyan talihsiz açıklamalarına, CHP Milletvekili Özgür Özel'in siyasi nezaket ve ahlak sınırlarını zorlayan konuşmalarının da eklendiğini, demokrasimiz ve devlet geleneğimiz bakımından taaccüple takip ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı, başbakanlık müsteşarlığı ve daha önceki tüm görevlerinde attığı her imzanın hukukun ve yasaların denetimine tabi bulunduğu kadar milletin ve kamuoyunun takdirine de açık olduğuna dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:

"İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığı gibi bu tür tutumların milletimizde de hiçbir karşılığı yoktur. Bu çerçevede demokrasi ve devlet geleneğimizin üzerine hassasiyetle titremek, vazifemin bir parçası ve görev ahlakımın bir gereğidir. TBMM'nin ve halkımızın onay verdiği cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde devleti ve milleti şahsında temsil eden ve yetkilerini halkın hür iradesinden alan Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle cumhurbaşkanı yardımcılığını yürütüyor olmak, devlete ve millete hizmet etmek en büyük şereftir."

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