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03 Ağustos 2023 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 08:30:00

Okçuluk'ta rakip tanımıyor

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Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Öznur Cüre Girdi, "imkansız" kelimesini en büyük rakibi olarak görerek tarihi bir başarıyı elde ettiğini söyledi.

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Öznur Cüre Girdi, "imkansız" kelimesini en büyük rakibi olarak görerek tarihi bir başarıyı elde ettiğini söyledi. Çekya'daki şampiyonada kadınlar makaralı yay kategorisinde altın madalyaya uzanan Öznur, "Hiç kimse zorluklar karşısında pes etmesin ve bu başarıyı örnek alsın" dedi.

Etiketler : Okçuluk Para Okçuluk Dünya Şampiyonası Öznur Cüre Girdi
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