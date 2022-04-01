OGS kullanımı sona erdi

Türkiye'de 1,2 milyon OGS, 15,8 milyon da HGS kullanıcısı olmak üzere 17 milyon abone bulunurken, geçen yıl gişelerde HGS'den 563,1 milyon, OGS'den ise 71,6 milyon geçiş gerçekleşti.

İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi adına 31 Mart'tan itibaren iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemi uygulamasına geçildi.

Bu kapsamda OGS cihazı olan araç sahiplerine, ilgili bankalar tarafından ücretsiz HGS etiketi veriliyor ve hesapları da HGS'ye dönüştürülüyor. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil ediliyor. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade ediliyor.

31 Mart'a kadar kapatılmayan OGS cihazları iptal edildi.