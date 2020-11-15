15 Kasım 2020 Pazar 14:23:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 16:37:00
Öğretmenler, köylülerin de gönlüne dokunuyor
Muş'un kırsal köylerinde görevli fedakar öğretmenler, soba yakarak ısıttıkları sınıflarda minik öğrencileri geleceğe hazırlamanın yanı sıra köylülerin de sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor.
Kent merkezine 40 kilometre mesafedeki Sarıdal Köyü’nde görev yapan sınıf öğretmenleri Bursalı Aylin Seçkin ile Elazığlı Zeliha Büşra Şahin, zorluklara rağmen öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmek için çaba gösteriyor. Büşra Şahin, "Sadece çocukların öğretmeni değil köyün dışarıya açılan kapılarıyız" diyor.