  • BIST
    1301.33
  • Dolar
    7,7366
  • Euro
    9,1518
  • Altın
    468,1000
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ümit Özdağ İYİ Parti'den oy birliğiyle ihraç edildi
Yazar Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanlığından Ekrem İmamoğlu açıklaması
Borsa rekor tazeledi
Emlak Katılım'dan bir ilk: Tapu alım satım işlemlerinin güvenle gerçekleşmesi için “Güvenilir Hesap”...
4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi
Bakan Varank: Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı
Muhsin Yazıcıoğlu davasında iddianame tamamlandı
Fatih ve Kanuni, Karadeniz'de birçok ilke imza atacak
Azerbaycan tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Avrupa Birliği'nden 'Kapalı Maraş' açıklaması
Libya Siyasi Diyalog Forumu ertelendi
'Gelecek kış normal hayata dönebiliriz'
İngiltere Başbakanı Johnson karantina'da
'Yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız'
Türkiye'den İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki
Deniz Seki'den 'Nereden Bileceksiniz' performansına 'Detone şov' yazan Popçu Çağla'ya tokat gibi yan...
Ece Gürsel'den gövde gösterisi... Hem şarkı hem tiyatro oyunu ile geliyor
Başkan Erdoğan KKTC'de Ersin Tatar ile bir araya geldi
Barış Arduç, Gupse Özay, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in Kapadokya kaçamağı
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den maske takmayanlara sert çıkış: Sizin yerinize ben utanıyorum
Göksel'den destek konseri! İzmir için söyleyecek...
Merve Boluğur dijitale göz kırptı! Ünlü oyuncunun artık Youtube kanalı var
15 Kasım 2020 Pazar 14:23:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 16:37:00

Öğretmenler, köylülerin de gönlüne dokunuyor

ABONE OL

Muş'un kırsal köylerinde görevli fedakar öğretmenler, soba yakarak ısıttıkları sınıflarda minik öğrencileri geleceğe hazırlamanın yanı sıra köylülerin de sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor.

Kent merkezine 40 kilometre mesafedeki Sarıdal Köyü’nde görev yapan sınıf öğretmenleri Bursalı Aylin Seçkin ile Elazığlı Zeliha Büşra Şahin, zorluklara rağmen öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmek için çaba gösteriyor. Büşra Şahin, "Sadece çocukların öğretmeni değil köyün dışarıya açılan kapılarıyız" diyor.

Aşkın Tuna'nın şarkıcı oğlu Tunacan Tuna: Babamın izindeyim

Aşkın Tuna'nın şarkıcı oğlu Tunacan Tuna: Babamın izindeyim
Sinan Akçıl ve Tolgahan Sayışman yeni sektörlere göz kırptılar

Sinan Akçıl ve Tolgahan Sayışman yeni sektörlere göz kırptılar
Taner Barlas ve Gülşah Kıray Barlas 5 yıllık evliliğini bitiriyor

Taner Barlas ve Gülşah Kıray Barlas 5 yıllık evliliğini bitiriyor
Annem misafirim

Annem misafirim
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden kumsalda romantik yemek! Adeta ikinci balayı...

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden kumsalda romantik yemek! Adeta ikinci balayı...
Didem Soydan aşk yaşadığı Burak Deniz hakkında konuştu: Mutluyuz

Didem Soydan aşk yaşadığı Burak Deniz hakkında konuştu: Mutluyuz
Ceyda Ateş: Nazara inanmıyorum

Ceyda Ateş: Nazara inanmıyorum
Bu haberler sadece dedikodu

Bu haberler sadece dedikodu
Rafet El Roman: Art niyetli bir dava değildi

Rafet El Roman: Art niyetli bir dava değildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER