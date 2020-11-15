Öğretmenler, köylülerin de gönlüne dokunuyor

Kent merkezine 40 kilometre mesafedeki Sarıdal Köyü’nde görev yapan sınıf öğretmenleri Bursalı Aylin Seçkin ile Elazığlı Zeliha Büşra Şahin, zorluklara rağmen öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmek için çaba gösteriyor. Büşra Şahin, "Sadece çocukların öğretmeni değil köyün dışarıya açılan kapılarıyız" diyor.

