Öğrencilerin çanta sevinci
Muş'ta Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği ile bir tekstil atölyesinin işbirliğiyle geri dönüşümden üretime kazandırılan sırt çantaları, pandemi nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere evlerinde dağıtıldı. Çantalarda; dezenfektan, peçete, ıslak mendil, diş macunu, diş fırçası ve sabun olduğunu gören öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Köy-Gel-Der Başkanı Murat Çaldır daha önce yaptıkları sıfır atıkla ilgili çalışmalarının son aşaması olan çantaları köylerdeki öğrencilere ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Verilen hediyeler içerisinde temizlik malzemesi bulundurduklarını ifade eden Çaldır, “Çantalarda; dezenfektan, peçete, ıslak mendil, diş macunu, diş fırçası, sabun bulundurduk. Bunlarla çocuklara bir nebze de olsa temizliği nasıl yapacaklarını dile getirdik. Amacımız çocuklarımızın okuldan uzak oldukları dönemlerde yalnız kalmadıklarını vurgulamaya çalışmak ve bir nebze de olsa psikolojik destek vermektir. Bu vesileyle faaliyetlerimiz devam edecek. Biz STK olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Çantaların tamamının geri dönüşümden tekrar kullanılabilir duruma getirildiğini hatırlatan Çaldır, “Çantalarımızı köylerimizde, mahallelerimizde kapı kapı gezerek dağıttık. Çocuklara büyükleri ile aralarında mesafe olması gerektiğini dile getirdik. İl Sağlık Müdürlüğünden aldığımız broşür ve afişleri öğrencilere dağıtmamızın yanı sıra cadde ve sokaklardaki duvarlara da astık” şeklinde konuştu.