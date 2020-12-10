Öğrencilerin çanta sevinci

Köy-Gel-Der Başkanı Murat Çaldır daha önce yaptıkları sıfır atıkla ilgili çalışmalarının son aşaması olan çantaları köylerdeki öğrencilere ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Verilen hediyeler içerisinde temizlik malzemesi bulundurduklarını ifade eden Çaldır, “Çantalarda; dezenfektan, peçete, ıslak mendil, diş macunu, diş fırçası, sabun bulundurduk. Bunlarla çocuklara bir nebze de olsa temizliği nasıl yapacaklarını dile getirdik. Amacımız çocuklarımızın okuldan uzak oldukları dönemlerde yalnız kalmadıklarını vurgulamaya çalışmak ve bir nebze de olsa psikolojik destek vermektir. Bu vesileyle faaliyetlerimiz devam edecek. Biz STK olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



Çantaların tamamının geri dönüşümden tekrar kullanılabilir duruma getirildiğini hatırlatan Çaldır, “Çantalarımızı köylerimizde, mahallelerimizde kapı kapı gezerek dağıttık. Çocuklara büyükleri ile aralarında mesafe olması gerektiğini dile getirdik. İl Sağlık Müdürlüğünden aldığımız broşür ve afişleri öğrencilere dağıtmamızın yanı sıra cadde ve sokaklardaki duvarlara da astık” şeklinde konuştu.