  • BIST
    1357.84
  • Dolar
    7,8413
  • Euro
    9,4968
  • Altın
    462,8260
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Vahim bir tabloyla karşı karşıyayız"
Zirveden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkar mı?
Aman dikkat çok kuvvetli geliyor
Adaylığına ittifak karar verecek!
Atina, Avrupa'yı yaptırıma ikna edemedi
Elysee Sarayı'nda rezillik!
Fransa nefret suçu işliyor!
Bakan Akar: Doğu Akdeniz'de gerilimi Yunanistan tırmandırıyor
2020'de Twitter'in gündemi Uraz Kaygılaroğlu oldu
Uyku apnesi kalp ve beyin hastalıklarına yol açabilir
Şiddet içerikli oyunlar ters kimlik etkisi oluşturuyor
Öğrencilerin çanta sevinci
Sokağa çıkma yasağı hayatını değiştirdi
Engelini aşıp işveren oldu
7 kardeşin eğitim azmi...
Mesafeli mutluluk
Pandemide turşunun gücünden faydalanın
Bugün burçları neler bekliyor? 10 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları
WhatsApp'tan yeni 'sepetler' özelliği
Son 24 saatte 31 bin 712 yeni vaka
Bakan Koca: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında
BM Çevre Programı: Dünya bu yüzyılda 3 dereceden fazla ısınmaya doğru gidiyor
Kurtulmuş: Erken seçim olabilmesi için rasyonel şartların olması lazım
AB'den 30 milyon elektrikli otomobil hedefi
10 Aralık 2020 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:10 Aralık 2020 Perşembe 10:00:00

Öğrencilerin çanta sevinci

ABONE OL

Muş'ta Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği ile bir tekstil atölyesinin işbirliğiyle geri dönüşümden üretime kazandırılan sırt çantaları, pandemi nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere evlerinde dağıtıldı. Çantalarda; dezenfektan, peçete, ıslak mendil, diş macunu, diş fırçası ve sabun olduğunu gören öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Köy-Gel-Der Başkanı Murat Çaldır daha önce yaptıkları sıfır atıkla ilgili çalışmalarının son aşaması olan çantaları köylerdeki öğrencilere ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Verilen hediyeler içerisinde temizlik malzemesi bulundurduklarını ifade eden Çaldır, “Çantalarda; dezenfektan, peçete, ıslak mendil, diş macunu, diş fırçası, sabun bulundurduk. Bunlarla çocuklara bir nebze de olsa temizliği nasıl yapacaklarını dile getirdik. Amacımız çocuklarımızın okuldan uzak oldukları dönemlerde yalnız kalmadıklarını vurgulamaya çalışmak ve bir nebze de olsa psikolojik destek vermektir. Bu vesileyle faaliyetlerimiz devam edecek. Biz STK olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Çantaların tamamının geri dönüşümden tekrar kullanılabilir duruma getirildiğini hatırlatan Çaldır, “Çantalarımızı köylerimizde, mahallelerimizde kapı kapı gezerek dağıttık. Çocuklara büyükleri ile aralarında mesafe olması gerektiğini dile getirdik. İl Sağlık Müdürlüğünden aldığımız broşür ve afişleri öğrencilere dağıtmamızın yanı sıra cadde ve sokaklardaki duvarlara da astık” şeklinde konuştu.

Etiketler : Muş çanta dernek Murat Çaldır
Youtube'da güldürecek

Youtube'da güldürecek
Hacı Sabancı kendisine gelen mesajı ifşa etti! 'Dolar hesabı diye de belirtmiş'

Hacı Sabancı kendisine gelen mesajı ifşa etti! 'Dolar hesabı diye de belirtmiş'
Savaşçı Paşa Can Yaman...

Savaşçı Paşa Can Yaman...
Özlem Yıldız'ın harcaması artık çantaya değil arsaya

Özlem Yıldız'ın harcaması artık çantaya değil arsaya
Yağmur Tanrısevsin'den çift maskeli koronavirüs önlemi

Yağmur Tanrısevsin'den çift maskeli koronavirüs önlemi
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan doğum günü notu: Sağlıklıysak ne mutlu

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan doğum günü notu: Sağlıklıysak ne mutlu
Merve Boluğur sırlarını YouTube kanalında anlatacak

Merve Boluğur sırlarını YouTube kanalında anlatacak
Tuğba Altıntop sevgilisinden ayrılmak isteyince dayak yedi

Tuğba Altıntop sevgilisinden ayrılmak isteyince dayak yedi
Batuhan Mutlugil'den Duman'sız albüm

Batuhan Mutlugil'den Duman'sız albüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER