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04 Kasım 2021 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 15:00:00

Öğrencileri utandırmayan yardım

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Atatürk Üniversitesi Giy-Çık Mağazası, utandırmadan, deşifre etmeden öğrencilere destek oluyor.

Atatürk Üniversitesi Giy-Çık Mağazası, utandırmadan, deşifre etmeden öğrencilere destek oluyor. Rahatlıkla ulaşılabilmesi açısından kampüste yer alan mağazaya gelen öğrenciler, beğendikleri elbise ve ayakkabıyı alıp gidiyor.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, şimdiye kadar 500 öğrencinin mağazadan faydalandığını belirterek, "Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin kimliklerini deşifre etmeden ihtiyaçlarını görüp gidiyorlar" dedi.

Etiketler : Atatürk Üniversitesi Giy-Çık Mağazası deşifre etme
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