Öğrencileri okula 'Ev ortamıyla' bağlıyorlar
Bitlis'te Kuştaşı Köyü İlkokulunda 3 öğretmen, kendi imkanlarıyla sınıflarında yaptıkları düzenlemelerle öğrencilerine ev rahatlığında eğitim imkanı sağlıyor.
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Kuştaşı Köyü İlkokulunda 3 öğretmen, kendi imkanlarıyla sınıflarında yaptıkları düzenlemelerle öğrencilerine ev rahatlığında eğitim imkanı sağlıyor. Bazı derslerin konularını duvarlara çizen öğretmenler, öğrencilerin dersleri daha iyi anlamaları için renkli çalışmalar yaparak zil çaldığı zaman ise dışarıya çıkmak istemeyen öğrenciler, zeka oyunlarıyla sınıfta vakit geçirmeye başladı.
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