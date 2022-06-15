Öğrencilerden anlamlı proje! Geri dönüşüm iyiliğe dönüşüyor

ÖNCELİKLİ AMAÇ ÇEVREYİ KORUMAK

Kırıkkale'de Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu "Geri Dönüşümü İyiliğe Dönüştür" adlı bir proje başlattı. Bu kapsamda, öğrenciler, öğretmen ve velilerinin desteğiyle evlerindeki atık plastik, kağıt ve pil gibi malzemeleri okulda topladı. Okulun müdürü Ömer Tanju Cihan, "Çocuklara çevreyi koruyabilmesini ve atığı değerlendirebilmesini öğrettiğimiz zaman geçmişten aldığımız emaneti geleceğe teslim etmiş oluruz mantığıyla hareket ettik" dedi.

YARDIMLAŞMA BİLİNCİ AŞILANIYOR

Öğretmen Füsun Özçelik Güney de okul olarak "Dünya bize geçmişten miras değil, geleceğin emanetidir" felsefesiyle yola çıktıklarını belirtti. Güney, "Doğa için yaptığımız bu iyilik çemberini bir halka daha genişleterek buradan elde edeceğimiz geliri, durumu iyi olmayan öğrenci ve velilerimizle paylaşmaya karar verdik. Projeyle doğayı korumanın yanı sıra, çocuklarımıza yardımlaşma ve dayanışma bilincini de kazandırmış olduk" diye konuştu.