Öğrenciler tarımsal üretimi yerinde öğreniyor

Sakarya'da "Uygulamalı Tarım Tanıtım Gezisi" projesi kapsamında belediyenin tarım alanlarını gezen ortaokul öğrencileri, üretimin her aşamasını uzmanlardan uygulamalı öğreniyor. 12 ortaokulda okuyan 500 öğrenci, çilek tarlası, salep ve safran üretimi gibi birçok alanları gezip detaylı bilgi aldı.

5 gün boyunca uzmanlar tarafından bilgilendirilen öğrenciler, çeşitli uygulamalar da yaptı. Gençlere üretim bilincini aşılamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesinin, Başkan Ekrem Yüce'nin öncülüğünde başlatılan tarım projelerini tüm yaş gruplarına tanıtabilmek için organizasyonları sürdüreceği bildirildi.

Öğrenciler; Melen Botanik Vadisi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Damızlık Manda Üretim Tesisi, Yanık Fidan Üretim Tesisi, Acarlar Longozu, Ar-Ge Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, İstiridye Mantarı Yetiştirme Merkezi'ni de gezdi.

