Öğrenciler Osmanlı başkentlerini gezecek

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün proaktif polislik uygulamaları çerçevesinde, lise öğrencilerine yönelik sosyal proje ve faaliyetler hazırlandı. Bu kapsamda, Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapan şehirlere düzenlenecek geziye katılmak üzere, kent genelinde ve ilçelerdeki liselerde okuyan 20 öğrenci kura yöntemiyle belirlendi. 3 günlük gezi programına katılmak için Konak Meydanı'nda gelen öğrenciler, hareket öncesi Türk bayrağı açtı. Şehit Fethi Bey Anadolu Lisesi öğrencilerinden Dilek Dağ, geziye katıldığı için kendisinin çok şanslı hissettiğini belirterek, "Önceden bu geziye bir tanıdığım gitmişti. 3-4 yıldır bu geziye katılmayı bekliyordum. O yüzden çok mutluyum. Bu fırsat bir daha elimize geçmeyecek. Emniyet müdürlüğüne ve polislerimize çok teşekkür ederiz." dedi. Şehit Fethi Bey Anadolu Lisesi öğrencilerinden Rukiye Cantemiz de "Bunca zamandır birçok şehit verdik. Bu konuları tarih kitaplarında, resimlerde sürekli görüyoruz. Bunları canlı canlı görmek gerçekten çok büyük bir şans, çok mutluyum." şeklinde konuştu. Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencilerinden Dilara Korkmaz ise öğretmeninin kendisine geziye katılacağını söylediğinde çok mutlu olduğunu ve ailesiyle konuştuktan sonra geziye katılma kararı aldığını dile getirdi. Korkmaz, "Osmanlı başkentlerini gezmek benim için çok büyük bir tecrübe ve çok büyük bir onur. Geçmiş zamanlarda neler yaşandığını göreceğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı. Velilerden Hayriye Özay ise projede emeği geçenlere teşekkürler ederek çocuklar için çok güzel bir deneyim olacağını söyledi. Otobüsle yola çıkan öğrencileri, polisler ve aileleri uğurladı.

