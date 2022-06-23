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23 Haziran 2022 Perşembe 19:54:00 - Güncelleme:23 Haziran 2022 Perşembe 19:54:00

OGM uyardı: Yangın gönüllüsü eğitimi almayanlar yangın alanlarına girmemeli

Kaynak: AA

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Orman Genel Müdürlüğü tarafından, orman yangınları ile mücadelede yangın gönüllüsü eğitimi almamış vatandaşların yangın alanlarına girmemesi uyarısı yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Twitter hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Orman yangınlarıyla mücadelede, vatandaşların yardım etme duyarlılığının anlayışla karşılandığını belirtilen açıklamada, yangın gönüllüsü eğitimi almayanların yangın alanlarına girmesi ve müdahalesinin hayati riskler barındırdığı vurgulandı.

Bu tip davranışların, mücadelenin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğine ve vatandaşların can güvenliğini riske attığına işaret edilen açıklamada, "Yangın gönüllüsü eğitimi almamış vatandaşlarımızın yangın bölgelerine girmemesi, yasal bir zemini bulunmayan gönüllü hareketleri ile yangına müdahalede bulunmamaları önemle duyurulur" sözleri kullanıldı.

Etiketler : orman yangını ogm yangın gönüllüsü
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