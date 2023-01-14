Oğlunun yardımıyla dünyası aydınlanıyor
Kırklareli'de yaşayan ve göz tansiyonu nedeniyle görme yetisini kaybeden 78 yaşındaki Zehra Sonuç, oğlu Salih Sonuç'un desteğiyle hayatını sürdürüyor.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde yaşayan ve göz tansiyonu nedeniyle 12 yıl önce görme yetisini kaybeden 78 yaşındaki Zehra Sonuç, oğlu Salih Sonuç'un desteğiyle hayatını sürdürüyor. Sabahları oğlunun kurduğu sofrada kahvaltıyla güne başlayan "Zehra nine" gün içerisinde türküler dinleyip evladıyla geçmişi yad ediyor.
- Su maymununun beslenme anı kameraya yansıdı
- 50 yaşından sonra üniversiteyi bitirdi
- Oğlunun yardımıyla dünyası aydınlanıyor
- Devriye gezen polis ekibine silahlı saldırı: 1 yaralı
- Gölbaşı'nda doğal gaz vanasındaki sızıntı paniğe neden oldu
- Rüyasının peşinden 2 bin km yol gitti! Define aramak için kazıya başladı