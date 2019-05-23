Oğlunu bıçakla öldüren baba hakim karşısında: Efe misin mafya mısın? diye sordum

İzmir'in Konak ilçesinde kavga ettiği oğlunu kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan Sertaç Özgizler hakim karşısına çıktı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Sertaç Özgizler ve avukatı katıldı.

Eşiyle 2014'te boşandığı için oğluna hem babalık hem de annelik yaptığını söyleyen sanık Özgizler, eşinden boşanmasının ardından oğlunun agresif tavırlar sergilediğini savundu.

Oğlunun olay günü kendisine garip davrandığını ileri süren Özgizler, bıçakla oynamayı seven oğlunun yine bıçakla oyalandığını gördüğünü, kendisini uyardığını ancak oğlunun bu uyarıyı dikkate almadığını iddia etti.

Sanık, "Bıçakla oynamaya devam edince 'Efe misin mafya mısın?' diye sordum. Soykan bana 'Her şeye karışıyorsun, bıktım artık.' diye cevap verince onu sakinleştirmek için kolunu tuttum. O da benim kollarımdan tutarak yatağın üzerine çıktı. Bu sırada aramızda arbede oldu. Bıçağın yere düştüğünü gördüm. Odadan bağırarak çıktı. Ancak oğlumun nasıl yaralandığını hatırlamıyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme başkanının, olaydan yaklaşık bir saat sonra yapılan alkol muayenesinde 1,93 promil alkollü olduğunun hatırlatılması üzerine sanık Özgizler, "1,93 promil alkollü olabilirim. Olay sırasında sarhoş değildim ama bıçağın Soykan'ı nasıl yaraladığını hatırlamıyorum." dedi.

Soykan Özgizler'in annesi Sibel Dalgıç, müşteki olarak verdiği ifadede içe kapanık biri olan oğlunun babasının sürekli alkol almasından şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Konak ilçesinde şubat ayında yaşanan olayda lise öğrencisi Soykan Özgizler (18), babası Sertaç Özgizler (62) tarafından bıçakla öldürülmüş, tutuklanan baba hakkında "çocuğunu kasten öldürmek" suçlamasıyla dava açılmıştı.

(AA)