Oğlu ve tüm otizmli çocuklar için yazıp besteledi! 'Sen sabret oğlum'
Tek odalı köy evinde otizmli oğlu, diğer iki çocuğu ve eşiyle yaşam mücadelesi veren 50 yaşındaki Ercan Tuncer, yaşadığı zorlukları ve umutlarını dizelere döktü.
Dilinden şükrü eksik etmeyen Ercan Tuncer, 'Sen sabret oğlum Allah büyüktür' adlı bir beste yaptı.
İNEKLERİNİ SATIP HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Değirmenköprü köyünde Filiz- Ercan Tuncer çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Sercan'a 4 aylıkken epilepsi tanısı konuldu. Baba Ercan iki yıl önce 4 ineğini satarak oğlunu Ankara'da özel bir hastaneye götürdü. Tetkikler sonucu Sercan'ın otizmli olduğu anlaşıldı. Aile, kaymakamlığın desteğiyle köyde 2 odalı ev yaptırdı.
SERCAN İÇİN TEK ODALI EVE GEÇTİLER
Ancak çok hareketli olan 6 yaşındaki Sercan'ın sobaya dokunmasından korkan aile, tek odalı eski bir eve taşındı.
Sercan nedeniyle baba köyünden, anne evinden çıkamaz oldu. Sercan'ın ablası Elif (15) ve abisi Baran (18) evde ders çalışamaz hale geldi. Kendilerini otizmli ailelerin anlayabileceğini söyleyen baba Tuncer, yaşadıkları zorlukları dizelere döktü.
İŞTE O SATIRLAR
Çocukluğundan itibaren saz çalan, dertlerini, hüzünlerini sazıyla sözüyle dile getiren Tuncer oğlu ve tüm otizmli çocuklar için yaptığı 'Sen sabret oğlum Allah büyüktür' bestesinde şu ifadelere yer verdi:
Lokman hekim netsin yaram derindir
Sığındım Mevlaya Mevlam kerimdir
Allah'ım ne olur bizi sevindir
Sen sabret oğlum Allah büyüktür.
Çilelidir yavruların anası
Herkese tatlıdır kendi balası
Kabul olur babaların duası
Sen sabret oğlum Allah büyüktür.
Oturmuş kenarda hayal kuruyor
Ah çektikçe dolu gibi döküyor
Ercan ne çektiyse dile döküyor
Sen sabret oğlum Allah büyüktür.