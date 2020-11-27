Oğlu için futbol kulübü kurdu

Tarım ve sera alanlarının yoğun olduğu bölgede halı saha işleten Deveci, yakın çevrede yaşayan tarım işçisi çocuk ve gençlerden oluşan sporcularıyla 'Anadolu Efsaneleri' adlı takımı kurdu. Farklı yaş gruplarında kız ve erkek futbol takımında 80 sporcuya ücretsiz eğitim veren Deveci, her gün sporcularını servisle sahaya getirip, ulaşım imkanı da sağlıyor. Kentin farklı bölgelerinden eğitimlere katılan sporcularına forma, çanta, tozluk gibi spor malzemesi yardımında da bulunan Deveci, antrenmanlarda futbolcularıyla çocuğu gibi ilgilenip, onların başarısı için mücadele ediyor. Takım antrenörü, antrenör yardımcılığı yapan oğlu Buğra ve kulüp başkanı olarak futbolcularının her sorunuyla yakından ilgilenen Deveci, antrenmanda da sporcularına gözü gibi bakıyor.



ANNELERİ GİBİ İLGİLENİYOR

Antrenmanlarda zaman zaman taktik veren Deveci, hafif sakatlık yaşayan sporcularıyla anneleriymiş gibi ilgileniyor, antrenman sonrasında da uzun süre terli kalmaması için eşofmanlarını giymeleri konusunda onları uyarıyor. Futbol takımı başkanlığını annelik hisleriyle birleştiren Deveci, takımının gelecek yıl amatör liglerde mücadele etmesi için çaba gösteriyor. 2 ay önce kurulan takımıyla amatör liglerde gelecek sene farklı yaş gruplarında yer almayı hedefleyen Deveci, şampiyonluk yaşayıp, Türk futboluna başarılı sporcu yetiştirerek, oğlunun hayallerine ulaşması için çaba gösteriyor.



Oğlunun antrenör olma hayalini gerçekleştirmek için kurduğu futbol takımında hedeflerini anlatan Deveci, şunları söyledi: "Futbol kulübü kurmamdaki sebep oğlumun antrenörlük hayalini gerçekleştirmek ve anne olarak oğlumu mutlu etmek. Anneler bazen çocuklarının hayalini gerçekleştirmek için vardır. Ben de oğlumun antrenörlük hayali için işe kalkıştım. İlk önce tesis gerektiği düşüncesiyle tesisimi kurdum. Daha sonra oyuncular gerektiği için futbol okulu açmam gerektiğini düşündüm. Tesisimiz Antalya'da ücra köşede, sınırlı imkanlarda. Buradaki gençlere yardım eli uzatmayı düşündük. Burada gençler serada çalışıp, okul hayatını idame edememiş, sosyal aktivitelerden geri kalmış. Bu çocuklarımızı topluma kazandırmak için güzel bir fikir oldu. Sonra tesisimizde oyuncularımız ve antrenörlerimizle çalışmaya başlıyoruz."