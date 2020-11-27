  • BIST
    1328.73
  • Dolar
    7,8187
  • Euro
    9,3602
  • Altın
    449,5470
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
PKK'dan Ermenistan itirafı: Birlikte savaştık
Başkan Erdoğan koronadan daha hızlı yayılan virüse dikkat çekti
PKK da kaynakları da tükeniyor!
En fazla siber saldırı 6 ülkeden
'Irkçı' şiddetin faili polisler gözaltına alındı
Trump'ın seçim başvurusunu reddetti
Trump'ın seçim başvurusunu reddetti
'Yeni anayasa ile artık cumhurbaşkanı olarak çalışmayacağım'
'2021 yılı reform ve değişim politikalarımızı hayata geçirdiğimiz bir yıl olacaktır'
Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye Varlık Fonu toplandı
Oktay Kaynarca: Her gün test halindeyiz
Ceylan Ertem konuştu: Sağlıkçılarımız kanatsız melek
Ivana Sert ve Sezer Dermenc evleniyor! 'Yaza sürpriz olabilir'
Arzum Onan'ın modayla arası yok
Hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi kabul edildi
Annesi vasiyet etmişti! Ev ve dükkanını bağışladı
Oğlu için futbol kulübü kurdu
Instagram hesaplarını kapattıran fotoğraf
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Yay sürprizlere, Kova engellere hazırlı...
Kanser hastalarına önemli uyarı Zatürre ve grip aşısı yaptırın
81 ile yeni koronavirüs genelgesi... 3 ay süreyle ertelendi
27 Kasım 2020 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu... 'Günlük en yüksek vefat sayısına ulaşıldı'
Haberlerine en az güvenilen televizyon kanalı oldu
27 Kasım 2020 Cuma 13:58:00 - Güncelleme:28 Kasım 2020 Cumartesi 15:06:00

Oğlu için futbol kulübü kurdu

ABONE OL

Antalya'da yaşayan Ayşegül Pehlivan Deveci (42), oğlu Buğra'nın (17) futbol sevgisi ve antrenörlük hayalini gerçekleştirmek için Gaziler Mahallesi'nde halı saha kiraladı.

Tarım ve sera alanlarının yoğun olduğu bölgede halı saha işleten Deveci, yakın çevrede yaşayan tarım işçisi çocuk ve gençlerden oluşan sporcularıyla 'Anadolu Efsaneleri' adlı takımı kurdu. Farklı yaş gruplarında kız ve erkek futbol takımında 80 sporcuya ücretsiz eğitim veren Deveci, her gün sporcularını servisle sahaya getirip, ulaşım imkanı da sağlıyor. Kentin farklı bölgelerinden eğitimlere katılan sporcularına forma, çanta, tozluk gibi spor malzemesi yardımında da bulunan Deveci, antrenmanlarda futbolcularıyla çocuğu gibi ilgilenip, onların başarısı için mücadele ediyor. Takım antrenörü, antrenör yardımcılığı yapan oğlu Buğra ve kulüp başkanı olarak futbolcularının her sorunuyla yakından ilgilenen Deveci, antrenmanda da sporcularına gözü gibi bakıyor.

ANNELERİ GİBİ İLGİLENİYOR

Antrenmanlarda zaman zaman taktik veren Deveci, hafif sakatlık yaşayan sporcularıyla anneleriymiş gibi ilgileniyor, antrenman sonrasında da uzun süre terli kalmaması için eşofmanlarını giymeleri konusunda onları uyarıyor. Futbol takımı başkanlığını annelik hisleriyle birleştiren Deveci, takımının gelecek yıl amatör liglerde mücadele etmesi için çaba gösteriyor. 2 ay önce kurulan takımıyla amatör liglerde gelecek sene farklı yaş gruplarında yer almayı hedefleyen Deveci, şampiyonluk yaşayıp, Türk futboluna başarılı sporcu yetiştirerek, oğlunun hayallerine ulaşması için çaba gösteriyor.

Oğlunun antrenör olma hayalini gerçekleştirmek için kurduğu futbol takımında hedeflerini anlatan Deveci, şunları söyledi: "Futbol kulübü kurmamdaki sebep oğlumun antrenörlük hayalini gerçekleştirmek ve anne olarak oğlumu mutlu etmek. Anneler bazen çocuklarının hayalini gerçekleştirmek için vardır. Ben de oğlumun antrenörlük hayali için işe kalkıştım. İlk önce tesis gerektiği düşüncesiyle tesisimi kurdum. Daha sonra oyuncular gerektiği için futbol okulu açmam gerektiğini düşündüm. Tesisimiz Antalya'da ücra köşede, sınırlı imkanlarda. Buradaki gençlere yardım eli uzatmayı düşündük. Burada gençler serada çalışıp, okul hayatını idame edememiş, sosyal aktivitelerden geri kalmış. Bu çocuklarımızı topluma kazandırmak için güzel bir fikir oldu. Sonra tesisimizde oyuncularımız ve antrenörlerimizle çalışmaya başlıyoruz."

Etiketler : Ayşegül Pehlivan Deveci Buğra Pehlivan Deveci futbol kulübü kurdu
Ünlü şarkıcı Hadise 1 milyon TL'ye güzelleştirecek

Ünlü şarkıcı Hadise 1 milyon TL'ye güzelleştirecek
Farah Zeynep Abdullah: Dizi öncesi de saçlarım maviydi

Farah Zeynep Abdullah: Dizi öncesi de saçlarım maviydi
Hayranları soru Merve Boluğur yanıtladı: Kimse beni parasıyla etkileyemez

Hayranları soru Merve Boluğur yanıtladı: Kimse beni parasıyla etkileyemez
Serdar Ortaç: Sadece Seçil mutlu

Serdar Ortaç: Sadece Seçil mutlu
Ünlü Youtuber Laura Isabella, ailesini de alıp Dubai'ye yerleşti

Ünlü Youtuber Laura Isabella, ailesini de alıp Dubai'ye yerleşti
Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem koronavirüse yakalandı

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem koronavirüse yakalandı
Didem Balçın: Aşerdiğim tatlılar şekersiz

Didem Balçın: Aşerdiğim tatlılar şekersiz
Kalust Şalcıoğlu'nun oldu

Kalust Şalcıoğlu'nun oldu
Esra Balamir: Aşı olmak istiyorum

Esra Balamir: Aşı olmak istiyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER