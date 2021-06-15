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15 Haziran 2021 Salı 15:00:00 - Güncelleme:15 Haziran 2021 Salı 15:00:00

Oğlak ile sokak temizliği

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Bolu Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Bekir Tekdemir (59), merkeze bağlı Çayır Köyü'nde bir yandan da çiftçilikle uğraşıyor.

Bolu Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Bekir Tekdemir (59), merkeze bağlı Çayır Köyü'nde bir yandan da çiftçilikle uğraşıyor. Ailesiyle 30 küçükbaş hayvana bakan Tekdemir, annesinin yeterince bakamadığı oğlağı evinde biberonla büyütmeye başladı.

Kendisine bağlanan ve peşinden hiç ayrılmayan 13 günlük oğlağı temizlik işinde de yanında götüren Tekdemir, cadde ve sokakları temizlerken, bir yandan da onunla ilgileniyor. Tekdemir, mola sırasında biberonla beslediği hayvanı severek keyifli vakit geçiriyor.

Etiketler : Bolu Belediyes Bekir Tekdemir Çayır Köyü
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