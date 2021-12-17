Odun kırıp, tarla sürerek şampiyon oldu
Samsun'un Başalan köyünde yaşayan 15 yaşındaki Esma Demir, 2 yıl önce bilek güreşi sporuna başladı.
Samsun'un Başalan köyünde yaşayan 15 yaşındaki Esma Demir, 2 yıl önce bilek güreşi sporuna başladı. Katıldığı ilk yarışmada Türkiye şampiyonu olan Esma, kısa sürede milli takıma seçildi.
Okul ve antrenmanlarından kalan zamanda köyde odun kırıp, balya taşıyan, hayvanları otlatıp tarla süren Esma, Dünya Şampiyonası'nda sağ kolda 3'üncü olarak bronz madalya kazandı.