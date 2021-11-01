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01 Kasım 2021 Pazartesi 12:26:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 12:26:00

Ödüllü polis memuru 25 kilo eroinle yakalandı!

Kaynak: DHA

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Konya narkotik polisi tarafından 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan polis memuru Cumhur Acarca'nın (40), otomobiliyle 60 kilometre kaçtığı, takip sırasında çarptığı otomobildeki 4 kişinin de yaralandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Acarca'nın aracında suç unsuruna rastlanmadığı, polisin çevrede yaptığı araştırmada uyuşturucuyu attığının tespit edildiği belirtildi.

Adana'da 20 Mart 2019'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelileri yakalayarak, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından ödüllendirilen polis memuru Cumhur Acarca (40), 24 kilo 600 gram eroinle gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışma sonucu, 29 Ekim gecesi Ereğli yolunda Adana'nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur Acarca'nın kullandığı 07 MSP 74 plakalı otomobil durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında Acarca, uygulama noktasındaki polis memuru Yasin Noyan'a çarparak kaçtı. Polislerin takip ettiği Acarca, Ereğli- Adana kara yolunda başka bir araca çarptı. Kaza sonrası Acarca ile yanındaki eşi Nurcan Acarca, gözaltına alınmak istendi. Ancak Cumhur Acarca, görevli polislere direnince arbede yaşandı. Bu sırada polis memuru Süleyman Şimşek'in sağ el parmağı kırıldı, Ömer Canlı ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı. Acarca'nın çarptığı Yasin Noyan ile birlikte yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırılırken, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

EŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Güçlükle etkisiz hale getirilen Cumhur Acarca'nın aracında yapılan aramada 48 parça halinde, 24 kilo 600 gram eroin ile 2 tabanca ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Cumhur Acarca ile eşi Nurcan Acarca, sorguya alındı. Cumhur Acarca ifadesinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Eşi Nurcan Acarca ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 YIL ÖNCE 'BAŞARI BELGESİ' ALDI

Tutuklanan Cumhur Acarca'nın ise Adana'da 20 Mart 2019'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelileri yakalayarak, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından ödüllendirilen 2 polis memurundan biri olduğu ortaya çıktı. 2019'daki uyuşturucu hap sevkiyatı ihbarı üzerine Sarıçam ilçesinde kaçmaya çalışan şüphelileri arkadaşı İ.Y. ile sıkı takip sonucu yakalayan Cumhur Acarca'yı, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş makamında kabul etmişti. Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vali Demirtaş, Cumhur Acarca ile İ.Y.'ye 'Başarı Belgesi' vermişti.

Etiketler : 24 kilo uyuşturucu ödüllü polis 60 kilometre kaçmış - KONYA narkotik polisi
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