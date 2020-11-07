07 Kasım 2020 Cumartesi 14:39:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 14:39:00
Ödevle başladı şimdi sanatçı
Mersin'de yaşayan Ramazan Özkan (44), 7 yıl önce oğlunun ödevine yardım ederek başladığı 'naht' sanatında devlet sanatçısı oldu.
Mersin'de yaşayan Ramazan Özkan, "7 yıl önce öğretmeninin çocuğuma verdiği duvar saati ödevine yardım ederek, kıl testere ile tanıştım. İnternetten, sosyal medyadan araştırarak, kendimi geliştirdim. 2018'de ilk sergimi açtım. Ardından 'Kültür Bakanlığı'na başvuru yaptım ve devlet sanatçısı oldum" diye konuştu.