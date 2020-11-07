Ödevle başladı şimdi sanatçı

Mersin'de yaşayan Ramazan Özkan, "7 yıl önce öğretmeninin çocuğuma verdiği duvar saati ödevine yardım ederek, kıl testere ile tanıştım. İnternetten, sosyal medyadan araştırarak, kendimi geliştirdim. 2018'de ilk sergimi açtım. Ardından 'Kültür Bakanlığı'na başvuru yaptım ve devlet sanatçısı oldum" diye konuştu.

