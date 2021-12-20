Obez Paşa 30 kilo zayıfladı

ANKARA'da 3 yıl önce aşırı kilosu nedeniyle tedaviye alınan 'Golden Retriever' cinsi köpek 'Paşa', fizik tedavi, rehabilitasyon, yüzme ve elektro terapi yöntemleri ile 30 kilo vererek 55 kilodan 24 kiloya düştü. Veteriner Hekim Bahri Terzi, "Yaşı ileri olduğu için herhangi bir operasyon girişimde bulunamadık. Fizik tedavi ve egzersize yöneldik. Aynı zamanda medikal tedavi de gördü" dedi.