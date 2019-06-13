  • Bist 100
    90.501
  • Dolar
    5,8694
  • Euro
    6,6344
  • Altın
    253,2427
İstanbul
23 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
HDP'li belediyeden skandal yarışma HDP'li belediyeden skandal yarışma
Altun'dan Cemil Meriç paylaşımı Altun'dan Cemil Meriç paylaşımı
Belediye hizmetinde e-devlet dönemi Belediye hizmetinde e-devlet dönemi
Şahin yeniden başkan Şahin yeniden başkan
Ev kadınlarına yeni gelir kapısı Ev kadınlarına yeni gelir kapısı
Fuat Sezgin'lere ihtiyacımız var Fuat Sezgin'lere ihtiyacımız var
'PKK devleti ihtimal dışı' 'PKK devleti ihtimal dışı'
Son güne kadar denetim Son güne kadar denetim
Bırakın tatil yapsınlar Bırakın tatil yapsınlar
İçişleri Bakanı Soylu: Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Soylu: Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız
Son bahar Son bahar
JustIn'den geri vites JustIn'den geri vites
Radiohead'den hacker'lara ters köşe Radiohead'den hacker'lara ters köşe
8 ay arayla büyük acı 8 ay arayla büyük acı
Baharat Kızlar film oluyor Baharat Kızlar film oluyor
Frida'nın sesi bulundu Frida'nın sesi bulundu
E-faturaya yoğun ilgi E-faturaya yoğun ilgi
KOBİ'lere 500 bin liralık destek paketi KOBİ'lere 500 bin liralık destek paketi
Binali Yıldırım: Şu an mitil atılmış vaziyette Binali Yıldırım: Şu an mitil atılmış vaziyette
Trump'tan "ne İran ne de ABD anlaşma için hazır" mesajı Trump'tan "ne İran ne de ABD anlaşma için hazır" mesajı
100 bin çocuk teknoloji ile buluşacak 100 bin çocuk teknoloji ile buluşacak
'Boşanmıyoruz' pozları 'Boşanmıyoruz' pozları
'Hande'nin parasına ihtiyacım yok' 'Hande'nin parasına ihtiyacım yok'
Beyaz zambak yağı; ağrı dindirir, cildi güzelleştirir Beyaz zambak yağı; ağrı dindirir, cildi güzelleştirir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Haziran 2019 19:23 | Perşembe

JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis

Darbe girişiminde MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve JÖAK'ta görevli 9 eski asker, 6 yıl 3 ay ile 15 yıla değişen sürede hapse çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığındaki (JÖAK) eylemlere ilişkin davada 9 sanık, 6 yıl 3 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Sanıklar, esas hakkındaki savunmalarını tamamlamalarının ardından son sözlerini söyledi.

Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, heyetçe yaptıkları müzakere sonrasında hükmü açıkladı.

Buna göre, tutuklu sanıklardan eski kurmay albay Sami Balcı "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski astsubay Yasin Sancak "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 3 ay, tutuklu sanıklardan eski albay Şenol Yeloğlu ve eski astsubay Turgut Gözütok "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, eski teğmenler Cemre Nazlum, Sinan Darakçı ve Halil İbrahim Kocamaz aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapse mahkum edildi.

Eski teğmenler Gökhan Aytaç ve Kudret Kösem "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılırken, eski tuğgeneral Celal Şahin ile eski astsubaylar Zafer Savaş Öztekin ve Mehmet Akif Çolak'ın üzerlerine atılı bütün suçlardan beraatlerine hükmedildi.

Mahkeme heyeti sanıklardan Balcı ve Gözütok'un tutukluluklarının devamına; Yeloğlu, Nazlum, Aytaç, Kocamaz, Kösem ve Darakçı'nın tahliyesine, firari sanık Sancak hakkındaki yakalama kararının devamına da karar verdi.

SAVCININ GÖRÜŞÜ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünde sanıklardan Sami Balcı'nın "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesini; Şenol Yeloğlu, Cemre Nazlum, Halil İbrahim Kocamaz, Gökhan Aytaç, Kudret Kösem ve Sinan Darakçı'nın "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istemişti.

Yasin Sancak ve Turgut Gözütok için "silahlı terör örgütüne üyelikten" 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapsini isteyen savcı, Celal Şahin, Mehmet Akif Çolak ve Zafer Savaş Öztekin hakkında beraat talep etmişti.

(AA)

İçişleri Bakanı Soylu: Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız
Binali Yıldırım: Şu an mitil atılmış vaziyette
Esra Erol'a hapis şoku
Bloomberg'den Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklama: ABD'ye baskı yapıyor
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Umman Körfezi'ndeki saldırıların sorumlusu İran
İmamoğlu'nun Vali'ye "it" dediği en net görüntüler ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı
Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi
O darbecilerin cezaları belli oldu!
10 yıl önceki fiyatları duyan akın etti! Alışveriş merkezinde izdiham yaşandı
HSK'dan flaş İstanbul hamlesi! İnceleme başlatıldı
Bankaya yatıracaktı... 110 bin lirası gitti
Milli uçak ilk kez görücüye çıkıyor!
Şeyh Edebali Türbesi'ni gösteren yön tabelası yanlış yazıldı
TFF'den beIN Sports açıklaması
İlk uçuşun tarihi ve rotası belli oldu...THY'nin rüya uçağı gözyüzünde...
Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Rusya açık açık tehdit etti: O ülke hedefimizde olur
Yahya Bostan, perde arkasını yazdı... İşte Türkiye’nin Hakurk Planı
Görünmez olduğunu düşünen PKK'lı teröristler Tendürek'te öldürüldü
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ