VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Amasya'da bir kişi ATM'de unutulan parayı polise teslim etti
Ukrayna: AB üyelik yolu, Rusya ile savaştaki zaferi yakınlaştıracak
İletişim Başkanı Altun: İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye'nin kaygılarını ciddiye alan açıklamalar duy...
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması
Kesintisiz operasyonlar için üretildi
ANKA İHA'ya ŞİMŞEK entegrasyonu!
Merve'nin ilginç anısı: Türkan Sultan onu sevmediğini zannetmiş
İtfaiyede yılan TİMİ
Musiki eşliğinde masal etkinliği
O Ağaçkakan değil 'Minarekakan"
Oğlu için 54 yaşında öğretmen oldu
Değirmende diriliş başlıyor
Mars'ta 'beklenmedik' bir keşif
"Artık başının çaresine baksınlar"
AB Komisyonu: Ukrayna'ya aday üye statüsü verilmeli
Başkan Erdoğan'dan 81 il başkanına talimat
5 soruda Yunanistan'ın Doğu Ege adalarını silahlandırması
18 milyon öğrenci karne aldı! Yaz tatili başladı
8. ETAP "1.000 BÖLÜM ÖZEL"
Türkiye'den net İsveç ve Finlandiya mesajı: NATO için de tehdit
"Türkiye'yi lojistik merkezi olarak görüyoruz"
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Uzmanlar Karadeniz'de keşiften 2 yıl sonra gaz üretimine başlanmasını etkileyici buldu
NBA'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Golden State Warriors
17 Haziran 2022 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 16:30:00

O Ağaçkakan değil 'Minarekakan"

ABONE OL

Yaşlı ve gür ormanları yaşam alanı seçen ve ülkemizde yaşayan 8 ağaçkakan türünden biri olan Kara Ağaçkakanlar sıklıkla yaşlı ağaçlarda açtıkları deliklerde yuvalanırlar.

Yaşlı ve gür ormanları yaşam alanı seçen ve ülkemizde yaşayan 8 ağaçkakan türünden biri olan Kara Ağaçkakanlar sıklıkla yaşlı ağaçlarda açtıkları deliklerde yuvalanırlar. Ancak Rize merkeze bağlı Kurtuluş köyünde bir cami minaresindeki delikleri mesken tutan Kara Ağaçkakan görenleri hayrete düşürüyor. Kuşu görmek için Adana, Gaziantep, Samsun, Bursa gibi farklı şehirlerden köye gelinirken, ilginin günden güne arttığı kaydedildi.

Kuşu 3 yıldır minarelerinde ağırlayan köylüler ise ağaçkakanın akşam ezanı öncesi gelip deliğe girdiğini ve geceyi burada geçirdikten sonra sabah erkenden ormana geri gittiğini dile getirdi. Kuşu ürkütecek hareketlerden kaçınan ve kuşu ilk fark edenlerden Mehmet Akdemir yaptığı açıklamada "Bizim bahçelerimize karacalar da gelir. Bu köyün insanı doğasever avcıyı sevmez. Çay toplarken karacalarla karşılaşınca çay kesmeyi bırakıp oldukları yere çökerler ki 'hayvan ürküp gitmesin beslensin' diye" dedi.

Kara Ağaçkakan'ın Kurtuluş Köyündeki evi olan camide imamlık yapan Zekeriya Şafak ise "Biz ona aslında 'Minarekakan' diyoruz. Çocuklar özellikle onu takip ediyor. Bizler de ürkütmemeye gayret gösteriyoruz. 3-4 yıldır bizimle. Her akşam vakti gelir. Bu köy insanları doğayla barışıktır. Çocuklarla biz meyve ağaçları dikeriz onlara isimler veririz büyütürüz. Sohbetlerde onlara doğa sevgisinden de bahsederiz. Bizim için sadece hayvanlar değil ağaçlarda bitkilerde önemli. Çünkü doğayla iç içe yaşıyoruz ve o bize hayat sunuyor" diye konuştu.

Doğaya Kanat Açtık Projesi çerçevesinde Rize'de bulunan Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş beraberindeki Rizeli Doğa Fotoğrafçısı Birol Hatinoğlu ile birlikte Kara Ağaçkakan'ın bulunduğu Kurtuluş köyüne gelerek kuşu minarede fotoğrafladı ve hikayesini köy halkından dinlerken, kuşun hikayesini sosyal medya hesabından yayınladı. Tüydeş'in paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü. Tüydeş, köylülerin bu duyarlılıklarından dolayı tüm köy çocuklarına doğa konulu kitap ve yine kuşlu boyama setleri ve rozetleri gönderdiklerini belirterek bu tarz düşüncelerin küçük yaşta çok kıymetli olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Etiketler : O Ağaçkakan değil Alper Tüydeş Birol Hatinoğlu
Rap ‘Beni Yıkamaz'

Rap ‘Beni Yıkamaz'
Hande'yle ayrılmadık

Hande'yle ayrılmadık
Sess'li gece

Sess'li gece
Dijital özgürlük tadını kaçırdı

Dijital özgürlük tadını kaçırdı
Asya'nın hikayesi

Asya'nın hikayesi
Ödüllü film vizyona giriyor

Ödüllü film vizyona giriyor
Tatil isteği

Tatil isteği
40 bin kişilik koro

40 bin kişilik koro
Hande'nin yasak çözümü

Hande'nin yasak çözümü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX