04 Kasım 2021 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 14:30:00
Nuh'un Gemisi'nden izler taşıyan kütüphane
Milli Eğitim Bakanlığınca eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla yurt genelinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında, Ağrı'daki tüm okullara kitaplıkları "Nuh'un Gemisi" şeklinde tasarlanan kütüphaneler kuruluyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla yurt genelinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında, Ağrı'daki tüm okullara kitaplıkları "Nuh'un Gemisi" şeklinde tasarlanan kütüphaneler kuruluyor. Bu kütüphaneler eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak.