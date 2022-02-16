Notalarla başardılar

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16 Şubat 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 18:00:00

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Edirne Merkez Meriç İlkokulu'nda devamsızlık sorunu yaşayan çocukların okula ilgisini artırmak için mehter takımı kuruldu. Kısa sürede ahengi yakalayan 12 öğrenci okula artık güle oynaya gelirken ‘müzik öğretmeni' olabilmek için derslerine de sıkı sıkıya sarıldı.

HALK EĞİTİM MERKEZİ DESTEKLEDİ

Edirne'de Merkez Meriç İlkokulu'nda devamsızlık sorunu yaşayan çocukların okula ilgisini artırmak amacıyla 5 yıl önce bir çalışma başlatıldı. Öğrencilerin yetenekleri göz önünde bulundurularak onların çalabileceği müzik aletleriyle Halk Eğitim Merkezi'nden gelen hocalar mehter takımı oluşturdu. Kısa sürede ahengi yakalayan mehter takımı, bayram ve festivallerde sahne aldı.

Okul müdürü Azize Firdevs Turan, "Öğrencilerimizin ileride en büyük istekleri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda görev almak" dedi.

OKULA GÜLE OYNAYA GELİYORLAR

Okul müdürü Azize Firdevs Turan, "Öğrencilerimize okulu sevdirmek, onları okula kazandırmak, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların devamsızlığını yok etmek için bu grubu kurduk. Çocuklarımız okula gelmeye ve kurulan mehter takımında görev almak için çaba sarf etmeye başladı. Okulu sevdikleri için devamsızlık yapmamaya başladılar, devamsızlığı yok etmiş olduk" dedi.

Etiketler : edirne mehter takımı merkez meriç ilkokulu yaşam
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