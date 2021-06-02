'Normal'i özlemişiz... Türk halkı 'Oh' dedi!

Kabine toplantısı sonrası kontrollü normalleşmenin yeni tedbirleri açıklandı. İçişleri Bakanlığı haziran boyunca uygulanacak tedbirleri şöyle açıkladı:

Hafta içi ve cumartesi günleri 22.00- 05.00 arasında; pazar günleri ise cumartesi 22.00-pazartesi 05.00'te sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Pazar günleri bakkal, market, manav ve tatlıcılar 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek.

Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici süre için Türkiye'de bulunan yabancıları kapsayacak.

ÖĞRENCİLER MUAF TUTULDU

Sokak kısıtlaması kaldırılan iki doz aşı olmuş 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Öğrenciler ise bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Aşı olmamış 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sadece 10.00- 14.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Birinci derece yakınının cenazesine katılmak isteyenler EBAŞVURU veya ALO 199'dan 9 kişiye kadar izin alabilecek.

HUZUREVİ ZİYARETÇİ ALACAK

Kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları ile nargile kafeler ile gazino, taverna, birahaneler kapalı kalacak.

Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, 07.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Kamu kurumlarında mesai 10.00-16.00 olarak uygulanacak.

STK ve sendikalar toplu faaliyetlerini 15 Haziran'a erteleyecek.

Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezlerinde her kişi için haftada en fazla bir ziyaretçi kabul edilebilecek.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT İÇİN REZERVASYON KODU YETERLİ

Sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacak.

Zorunlu hallerde Seyahat İzin Kurullarından izin alarak özel araçlarla seyahat edilebilecek.

Kısıtlama sürecince seyahat edecek vatandaşların rezervasyon kodunu ibraz etmeleri yeterli olacak.

Uçak hariç şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları; %50 kapasiteyle yolcu kabul edecek. Şehir içi toplu ulaşım da %50 kapasiteyle çalışacak ve ayakta yolcu almayacak

KONAKLAMAYA YENİ DÜZEN

Konaklama tesislerinde konaklamalı müşteri sınırlı olacak. Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulacak. Toplu eğlenceye izin verilmeyecek.

NİKAHLARA DAVETLİ SINIRI

Nikah merasimi şeklindeki düğünler; açık alanlarda; azami 100 davetli ile sınırlandırılması kaydıyla yapılabilecek. Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran'da son verilecek. Nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.

EVLENME KUYRUĞU

Nikah tarihi almak ya da değiştirmek isteyenler, dün evlendirme daireleri önünde kuyruk oluşturdu.

Kademeli normalleşmenin ilk günü dünyaevine giren Emrah Ergin, yakınlarının nikaha katılabilmesinin sürpriz olduğunu söyledi.

RESTORANLARDA İLK SİFTAH

Restoran, lokanta, kafeterya gibi yeme-içme yerlerinde masalar arasında her yönden 2 metre, sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılacak. Açık alanda 3, kapalı alanda ise aynı masada 2'den fazla müşteri oturamayacak. Bu yerler hafta içi ve cumartesi günleri 07.00-21.00 arasında müşteri kabul edecek, paket servis 24.00'e kadar sürecek.

SİNEMALAR AÇILDI

Sinema, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, yüzde 50 kapasite sınırına uyulması kaydıyla 07.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek