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19 Nisan 2022 Salı 08:12:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 13:50:00

Nineler ve torunları örgü kursunda

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Amasya Halk Eğitimi Merkezi'nin düzenlediği örgü kursuna ninelerin yanı sıra torunlarına da katılıyor. Böylece el emeği, göz nuru giysi ve ürünlerin hazırlanışı gelecek kuşaklara aktarılması sağlanıyor.

Amasya Halk Eğitimi Merkezi'nin düzenlediği örgü kursuna ninelerin yanı sıra torunlarına da katılıyor. Böylece el emeği, göz nuru giysi ve ürünlerin hazırlanışı gelecek kuşaklara aktarılması sağlanıyor.

Kursa iki torunuyla birlikte gelen Şengül Köse, "Onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Zamanlarını boşa geçirmesinler. Biz ninelerimizden, annelerimizden ne gördüysek çocuklarımıza, torunlarımıza öğretmemiz lazım" dedi. Babaannesi ve kursiyer kadınların ördüğü kazak, bere, şapka ile liflerin hazırlanmasını dikkatle takip eden torunlardan Buğlem Deli, "Onların hepsi çok güzel örüyorlar. Ben de zevkle zincir çektim, bileklik ördüm" diye konuştu. Hiçbir malzemeyi israf etmeden Sıfır Atık Kampanyasına dikkat çektiklerini anlatan usta öğretici Ceyhan Özyurt, artan iplerden yaptıkları bebeklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklara dağıtılacak olmasından memnun olduklarını söyledi. Bu yıl çeşitliliği daha fazla artan kurslardan faydalanan kişi sayısının 25 bine ulaşması için çalıştıklarını vurgulayan Amasya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Özarslan ise "Nineler ve torunlarını kurslarımızda görmekten bizde mutluyuz. 7'den 70'e herkesi kurslarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Etiketler : Nineler ve torunları Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şengül Köse
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