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Nikah şekerinin yerini kolonya aldı
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31 Mart 2021 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 17:00:00

Nikah şekerinin yerini kolonya aldı

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Pandemi sürecinde nikah şekerinin yerini kolonya aldı. Evlenecek çiftler, nikahlarına gelen davetlilere şeker yerine küçük şişelerde kolonya hediye ediyor. Kolonya

Pandemi sürecinde nikah şekerinin yerini kolonya aldı. Evlenecek çiftler, nikahlarına gelen davetlilere şeker yerine küçük şişelerde kolonya hediye ediyor. Kolonya şişelerinin fiyatları ise boyutlarına göre 2.5 lira ile 8 lira arasında değişiyor.

Nikah şekeri üreticisi Özlem Başalak, "Pandemiyle birlikte önceki nikah şekerlerine nazaran en çok istenilen şeylerden biri kolonya şişeleri. Hem hijyenik hem gelen misafirlere vermek açısından bu dönemde çok tercih ediliyor. Haftada 100-150 nişan veya nikah için kolonya şişesi hazırlıyoruz. Hediyeliklerin yönü bu şekilde değişmeye başladı. Fiyatları boylarına göre değişiyor. Normal hediyeliklere bakınca aynı fiyatlara denk geliyor. Fiyatlar 2.5 liradan başlayıp, 8 liraya kadar ulaşıyor" dedi.

'OLUMLU TEPKİLER ALIYORUZ'

Pandemi öncesinde de küçük koku şişeleri yaptıklarını söyleyen Özlem Başalak, "Pandemi süreciyle birlikte kolonya şişelemek aklımıza geldi. Bazen müşteriler bilerek ve isteyerek kolonya için geliyor ama bizim yönlendirdiklerimiz de oluyor. Bazı müşterilerimiz 'Bu dönemde en çok hangi hediyelikler gidiyor' diye sorduğunda, kolonyaya yönlendirince çok olumlu tepkiler alıyoruz. Günümüz şartlarına uygun diye de hoşlarına gidiyor" diye konuştu.

'ZORLU GÜNLERİ İFADE EDEN EN İYİ HEDİYE'

Çok anlamlı bir hediye olduğunu söyleyen Emine Akçay Altın, "Arkadaşlarımın nikahına gelmiştim ve iki güzel hediye paylaştılar bizimle. Bu geçirdiğimiz zorlu günlerde bu kadar ince bir düşünce için onlara ve herkese teşekkür ediyorum. Belki bir kolonya deyip geçebilirsiniz ama son 1 yılımız kolonya ve maskeyle geçti. Bundan 3 yıl önce sorsalardı sadece bayramlarda kullandığımız bir şeydi. Küçük ve geçirdiğimiz bu zorlu günleri en iyi ifade eden hediye oldu" dedi.

Etiketler : Nikah şekeri pandemi kolonya
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