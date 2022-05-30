Nikah için 6 yıl Trabzon'un şampiyonluğunu beklediler

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 2016'da nişanlanan Tansu (28) ile Ali Tatar (32), evlenmeleri için kendilerine Trabzonspor'un şampiyonluğunu şart koydu. Fanatik Trabzonspor taraftarı olan çiftin hayali bu yıl gerçek oldu. Tansu ve Ali, Artvin Trabzonsporlular Derneği'nce dün kentte düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında dünyaevine girdi.

Binlerce taraftarın önünde sahneye çıkan genç çift, nikah masasına oturdu. Çift, daha sonra bordo-mavi formayı giyerek, taraftarlara slogan attırdı. Tansu Tatar, eşiyle Trabzonspor taraftarı olduklarını belirterek, "Nişanlım benim bordomdu, ben onun mavisi oldum. Bu süreçte çok eleştiri aldık ama yılmadık. Bu iki aşkı birlikte daha güçlü yaşadık" dedi.

Ali Tatar, "Trabzonspor şampiyon olmasaydı sevdamız devam edecek ama biz de evlenmeyecektik" diye konuştu.

