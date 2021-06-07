  • BIST
    1447.08
  • Dolar
    8,6086
  • Euro
    10,5045
  • Altın
    524,6770
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de vaka sayısı 6 binin altında
Neslihan'dan sonra bebeği de yaşama tutunamadı
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
ABD'nin güneyindeki 15 eyalette Kovid-19 aşılama oranı yüzde 50'nin altında seyrediyor
Emine Erdoğan: Topraklarımızda, yardımlaşma ve dayanışma duygusu hala dipdiri
Pakistan'da tren kazası: 45 ölü, 100 yaralı
HDP'nin kapatılması için açılan davaya Ak Parti'den ilk değerlendirme
HDP'nin kapatılma davası yeniden açıldı
Kanada'da kaldırımdaki yayalara çarpan minibüs dört kişinin ölümüne neden oldu
Külçe altının gramı günü kaç liradan kapattı? İşte 7 Haziran tarihli altın fiyatlarında son durum
Müziğin GNÇ yıldızları Turkcell ile parlayacak
Ahmet Şık'ın haddini aşan sözleri sonrası başsavcılık harekete geçti
"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini destekliyoruz"
Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı! Mahmur'un beyni yok edildi
Türkiye oyunu değiştiriyor: Avrupa sıraya girdi
'Mihriban'ın şairi Karakoç'un vefatının 9'uncu yılı
Mihal Gazi Türbesi'nde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı
Kars Barajı, su yüzeyinde kalan minare ve kuşlar ile ilgi çekiyor
Dünyanın en büyük asma köprüsü olacak
"Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur"
İBB'ye metro tepkisi çığ gibi büyüyor
Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi
Bakan müjdeyi verdi: İlave rezervler bulabiliriz
Deniz salyası tehdidi büyüyor!
07 Haziran 2021 Pazartesi 19:26:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 19:26:00

Neslihan'dan sonra bebeği de yaşama tutunamadı

ABONE OL

Zonguldak'ta, kalp damarlarındaki genişleme nedeniyle 24 haftalık hamileyken yaşamını yitiren Neslihan Albuz'un (29) sezaryenle alınan bebeği, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bebek, annesinin yanında toprağa verildi.

Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde yaşayan Neslihan Albuz, 23 Mayıs'ta kalp damarlarındaki genişleme nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedaviye alındı. 24 haftalık hamile olan Albuz, 1 gün sonra yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Neslihan Albuz'un bebeği ise sezaryenle alındı.

Aynı hastanede 14 gün tedavi gören bebek, yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından hastaneden alınan bebeğin cenazesi, Satibeyler Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından annesinin yanındaki mezarda toprağa verildi.

Etiketler : Neslihan Albuz Zonguldak kalp damar
Berin Menderes'i film yapın

Berin Menderes'i film yapın
Baht Oyunları'yla dönüyor

Baht Oyunları'yla dönüyor
Arka Sokaklar dizisinden 15 yıl sonra ayrılık

Arka Sokaklar dizisinden 15 yıl sonra ayrılık
Estetiğe karşıyım

Estetiğe karşıyım
Sokak tacizine dur!

Sokak tacizine dur!
Dilan'dan La Casa de Papel ruhu

Dilan'dan La Casa de Papel ruhu
30 yaşına evli girecek

30 yaşına evli girecek
Tatili iple çekiyor

Tatili iple çekiyor
Oğuzhan ile çok mutluyuz

Oğuzhan ile çok mutluyuz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER