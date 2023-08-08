Nemrut'ta ayı paniği: Turistlerin çadırlarını parçaladılar

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde kamp yapan turistlerin kurdukları çadır anne ve yavru ayıların saldırısına uğradı. Şans eseri çadırın o esnada boş olması muhtemel bir faciayı önlerken, ayıların çadırlara yemek kokusundan dolayı veya yemek olabilme ihtimali ile saldırdıkları tahmin ediliyor.

