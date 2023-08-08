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08 Ağustos 2023 Salı 08:00:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 08:00:00

Nemrut'ta ayı paniği: Turistlerin çadırlarını parçaladılar

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Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde kamp yapan turistlerin kurdukları çadır anne ve yavru ayıların saldırısına uğradı.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde kamp yapan turistlerin kurdukları çadır anne ve yavru ayıların saldırısına uğradı. Şans eseri çadırın o esnada boş olması muhtemel bir faciayı önlerken, ayıların çadırlara yemek kokusundan dolayı veya yemek olabilme ihtimali ile saldırdıkları tahmin ediliyor.

Etiketler : Nemrut Krater Gölü anne ve yavru ayılar saldırı
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