Nemrut gelinlik giydi

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı göl, beyaz gelinliğini giydi.



Yazın binlerce turisti ağırlayan Nemrut’ta yağan karla birlikte seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Kış güzelliği drone ile havadan görüntülenen Nemrut Krater Gölü, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.