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Nemrut gelinlik giydi
22 Aralık 2020 Salı 04:52:00 - Güncelleme:22 Aralık 2020 Salı 17:04:00

Nemrut gelinlik giydi

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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, muhteşem kış görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı göl, beyaz gelinliğini giydi.

Yazın binlerce turisti ağırlayan Nemrut’ta yağan karla birlikte seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Kış güzelliği drone ile havadan görüntülenen Nemrut Krater Gölü, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Etiketler : Nemrut Krater Gölü Nemrut Tatvan
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