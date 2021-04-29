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29 Nisan 2021 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:29 Nisan 2021 Perşembe 18:30:00

Nefes'in ailesi artık devlet

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Annesinin 11 günlükken terk ettiği, babasının ise "Ayda 2 bin 500 liraya siz bakın" yalanıyla bir aileye verdiği Nefes bebek, devlet korumasına alındı.

Antalya'da, eşinin kendisini ve çocuğunu terk ettiğini belirten İ.A. "Ben bakamıyorum" diyerek Nefes bebeği para karşılığında bakmaları için Tezcan ailesine vermişti. Ayda 2 bin 500 lira vereceğini söyleyen İ.A, birkaç ay bebeğin durumunu sormuş ancak daha sonra telefonlarına çıkmadığı Tezcan ailesini her yerden engellemişti.

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Konunun medyada yer alması üzerine Tezcan çifti, televizyon programına katılmak için Antalya'dan İstanbul'a gitti. Kadir Tezcan, katıldığı programda, 2 yaşına giren Nefes bebeği sahiplenmek istediğini söyledi. Program devam ettiği sırada stüdyoya gelen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Nefes bebeği Tezcan ailesinden aldı. Nefes bebek, devlet korumasına alınırken, Kadir- Bahar Tezcan çifti de 'alıkoyma' suçundan ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Şoför olarak çalıştığı belediyeden çıkarılınca ailesini geçindirmek için 'para karşılığı bebek bakma' teklifini kabul ettiklerini ifade eden Kadir Tezcan, eşi Bahar'la birlikte Nefes'i kendi çocukları gibi sevdiklerini söyledi. Üzgün olduğunu belirten Kadir Tezcan, "Kızımız maalesef gitti" dedi.

Kadir Tezcan, Nefes'i kendi çocuklarından ayırmadıklarını belirtip, "Bizim yanımızda emeklemeyi, yürümeyi, konuşmayı öğrendi. Bizi anne- babası gibi görüyor. Oğluma 'ağabey', kızıma 'abla' diyor. Biz de kendisine öyle bağlandık ki anlatamam" demişti

Etiketler : nefes bebek devlet koruması yaşam haberleri
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