Nefes aldıran doğum günü

Cilt kanseri, kemik erimesi, beyinde ur gibi birçok hastalığı bulunan Arzu Kaya (19), nefes almakta da güçlük çekiyor. Muş'un Malazgirt İlçesi'ndeki evlerinde oksijen tüpüne bağlı yaşayan Arzu için, Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki sınıf arkadaşları yaş günü partisi yaptı. Elinde pastayla arkadaşlarını görünce duygulanan Arzu, 'Benim için unutulmaz bir kutlama' dedi.