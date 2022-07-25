Gayrimenkul ihtiyaçlarına tek tıkla çözüm

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25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:21:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:21:00

NATA Yaşam'la gayrimenkul sektörüne dijital bakış

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Gayrimenkul sektörünün köklü şirketlerinden Ankara merkezli NATA Holding, gayrimenkul ihtiyaçlarına dijital çözüm getiriyor. NATA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Tanık'ın liderlik ettiği sistem ile holding bünyesinde bulunan konut, ofis ve ticari alanların tümü bir web sitesi şemsiyesi altında toplanıyor.

İmza attıkları projelerde teknolojik gelişmeleri entegre ederek gayrimenkul sektöründe yeniliklere öncülük eden NATA Holding, sektöre farklı bir soluk getirecek yeni uygulamasını duyurdu. Tüketicilerin NATA Holding bünyesinde bulunan tüm projelere tek bir adresten kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamak fikrinden yola çıkan NATA Yaşam projesini NATA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Tanık tanıttı. Başarılı iş insanı, "Proje ile müşterilerimiz site üzerinden aradıkları konut, ofis ya da ticari gayrimenkule tek tıkla ulaşabilecek. Ve aynı hızla geri dönüş alıp hem zamandan tasarruf edecek hem de önemli avantajlardan faydalanacaklar" dedi.

ALIRKEN KAZANDIRAN SİSTEM

Platformu "sadakat sistemi" fikri üzerine inşa ettiklerini belirten Yusuf Tanık, "NATA Yaşam'a dahil olacak müşterilerimiz, birçok avantaj ve fırsatın sahibi olacak. Tüm projelerimizden öncelikli haberdar olmak, gayrimenkulleri indirimli fiyatlarla satın alabilmek bunlardan sadece birkaçı" diye konuştu. Tanık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Firmamızdan bir daire, ofis ya da ticari gayrimenkul alan müşterilerimize hediye çekleri vereceğiz. Ve bu çekleri holdingimizin bünyesinde bulunan alışveriş merkezlerinde kullanabilecekler. Yani alım yapar yapmaz kazanmaya başlayacaklar."

YENİ PROJELER YOLDA

Projeyi duyurmaları ile birlikte yoğun bir taleple karşılaştıklarını dile getiren Yusuf Tanık, platforma şimdilik mevcuttaki projeleri dahil ettiklerini, hedeflerinin portföylerini daha da genişletmek olduğunu söyledi: "NATA Yaşam'da şu an Ankara'daki NATA İncek Konutları, Antares Konutları, Vega Cadde, Vega Otonomi, Hittower Apex ve Koru Konfor projelerimiz var. Yine Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Bodrum ve Milas'ta yakında hayata geçireceğimiz yatırımlarımız bulunuyor. Onları da NATA Yaşam üzerinden satışa çıkaracağız. Hedefimiz siteyi ziyaret eden tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek portföyü oluşturmak."

Etiketler : NATA Holding NATA İncek Konutları Antares Konutları Vega Cadde Vega Otonomi
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