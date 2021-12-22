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22 Aralık 2021 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:22 Aralık 2021 Çarşamba 18:00:00

Nastasia Türkiye'yi temsil etmek istiyor

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Antalya'da yaşayan Rus karateci Nastasia Frolova (34), 'kumite' branşında Türk Milli Takımı'nda mücadele etmek istiyor.

Antalya'da yaşayan Rus karateci Nastasia Frolova (34), 'kumite' branşında Türk Milli Takımı'nda mücadele etmek istiyor. 9 yaşından bu yana karate sporunun içinde olduğunu söyleyen Frolova'nın, Rusya Karate Milli Takımı'nda 50'nin üzerinde madalyası ve kupası var.

Otellerde ve özel günlerde düzenlenen partilerde DJ'ik yaparak geçimini sağlayan 34 yaşındaki Nastasia Frolova, Türk vatandaşı olup, milli takıma girmek istediğini söyledi. Bir çocuk annesi genç kadın, "Günde 4-5 saatimi kumite antrenmanına ayırıyorum" dedi.

Etiketler : Nastasia Antalya kumite Nastasia Frolova
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