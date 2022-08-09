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09 Ağustos 2022 Salı 11:07:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 11:07:00

Narkotik operasyonlarında 77 ilde 3 bin 594 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Türkiye genelinde son bir haftada 77 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 594 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, son 7 günde 77 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 3 bin 594 zanlı yakalandı.

Aramalarda 384 kilogram esrar, 242 kilogram kokain, 110 kilogram eroin, 34 kilogram metamfetamin, 21 kilogram skunk, 484 bin captagon, 305 bin ecstasy, 22 bin sentetik ecza, 2 bin 69 kök kenevir, 1 kilogram bonzai, 4 ton 14 kilogram kimyasal, 275 bin 740 lira ile 33 tabanca/tüfek ele geçirildi.

Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü captagon bonzai
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