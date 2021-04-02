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02 Nisan 2021 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:02 Nisan 2021 Cuma 17:00:00

Narkotik köpeği 'Magnum'a tam not

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Ankara'daki eğitimlerin ardından Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan narkotik köpeği "Magnum", kamyonun yakıt deposuna gizlenen 104 kilo 400 gram eroinin ele geçirilmesini sağlayarak uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu.

Polis memuru Sadık Orhan, her köpek eğiticisinde olduğu gibi Magnum ile aralarında çok özel bir bağın geliştiğini söyledi. Her sabah Magnum'u gezintiye çıkardığını, belli saatlerde mamasını yedirdiğini belirten Orhan, şunları kaydetti: "Magnum'la kendi evladımız gibi ilgileniyoruz. Operasyondan döndükten sonra dinlendiriyoruz. Genel arama ve koku kaybının yaşanmaması, disiplinin bozulmaması için belirlediğimiz bir noktada rutin arama çalışması yaptırıyoruz. Magnum'un katıldığı ilk operasyonda rekor bir yakalamaya imza atması bizi mutlu etti. Aracın yakıt deposuna tepki vermesi üzerine yaptığımız incelemede 104 kilo 400 gram eroin ele geçirdik. Bölgemiz geçiş güzergahında olduğu için dur durak bilmeden, yorulmadan Magnum'la beraber çalışacağız."

Orhan, Magnum'un bir çocuk gibi hassas olduğunu dile getirerek, "Magnum da diğer arkadaşları gibi uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olmak için kendini ispatladı. Bu tür köpeklerin seçimi yavruyken yapılır. 1 yaşına geldiğinde koku tanıtımı olmadan sadece oyuncağını bulma, şartlanma yöntemiyle burnunu kullanması öğretilir. Daha sonraki süreçte de koku tanıtımı ve araç, ev, kapalı alan, arazi araması veya uyuşturucunun kokusunun çıkamayacağı bölümlerin eğitimi verilir" şeklinde konuştu.

Etiketler : van emniyet eğitimli köpek
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