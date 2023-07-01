VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
"Türkiye'nin Mavi Vatan'daki hakimiyetini artıracak çalışmalara devam edilecek"
Bakan Özhaseki: 11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladık
Sümela Manastırı'nın ziyaretçi sayısı yaz sezonunda daha da artıyor
Nadir görülen kuş türü "Çölkoşarı" Şanlıurfa'da fotoğraflandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
01 Temmuz 2023 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 14:15:00

Nadir görülen kuş türü "Çölkoşarı" Şanlıurfa'da fotoğraflandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın bölgede nadir görülen kuş türü olan "çölkoşarı", fotoğraf severler tarafından kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde nadir görülen kuş türlerini gözlemlemek için çalışma başlatan Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD) üyeleri, nadir görülen kuş türlerinden "çölkoşarı"nı fotoğraflamayı başardı.

Ekip, ayrıca bölgede bulunan turaç, kaya güvercini, şahin, kerkenez, bozkır toygarı, boğmaklı toygar, kır kırlangıcı, kuyrukkakan, söğüt serçesi, kukumav gibi kuş türlerini de görüntüledi.

GAFSAD Başkanı Yakup Yener, dernek olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, şunları aktardı:

"Derneğimizde kuş fotoğrafçılığı üzerine çalışan arkadaşlarımız da var. Bugün de doğaya kuş fotoğrafı çekmek için çıktık. Gaziantep, en fazla kuş popülasyonu sıralamasında Türkiye'de 6. sırada yer alıyor. Bizde olmayan kuş için Şanlıurfa'ya geldik. Çölkoşarı isimli kuşu çektik. Güzel bir etkinlik oldu. Çölkoşarı sıcak iklimde bulunuyor. Biz de o yüzden bu bölgeye geldik. Yakalayabilir miyiz emin değildik ama çok şükür yakaladık. Karşımıza çıktı ve fotoğrafladık."

Organizasyona katılan Ömer Işık da ornito fotoğrafçılığı çekmek için Şanlıurfa'ya geldiklerini belirterek, "Genellikle hafta sonları benzeri etkinlikler yapıyoruz. Tüm haftanın yorgunluğunu, stresini atmaya çalışıyoruz, değişik kuş türlerini gözlemliyoruz. Elimizden geldiğince doğada olmaya çalışıyoruz. Çölkoşarı, adından da anlaşılacağı üzere çölde yaşayan bir kuş. Bu nedenle Şanlıurfa'da nadir de olsa görülebiliyor. Sıcak bizi oldukça zorladı ama sonunda istediğimiz kuşu fotoğraflayınca mutlu olduk ve yorgunluğumuzun tamamını unuttuk." diye konuştu.

Etiketler : şanlıurfa çölkoşarı kuş türü
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
Alaçatı'da Lübnan esintisi

Alaçatı'da Lübnan esintisi
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag
Eylülde düğün var

Eylülde düğün var
Konser sezonunu açtı

Konser sezonunu açtı
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Nişanladılar

Nişanladılar
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX